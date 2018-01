Da Silva, do Fla, teve medo de morrer O volante Da Silva, do Flamengo, se lembrou das cenas do zagueiro Serginho, do São Caetano, do húngaro Fehér e do camaronês Marc-Vivien Foe, que morreram recentemente durante partidas de suas equipes, no momento em que passou mal quase no fim do jogo, contra o Volta Redonda, no domingo. O jogador chegou a pensar que estava sofrendo um enfarte, pois, segundo ele, sentiu uma dor muito forte no peito. "Levei uma bolada forte e comecei a sentir uma dor muito forte, que me impedia de respirar normalmente. Tentei gritar, mas a voz não saiu e chamei o goleiro Diego, que estava mais próximo", declarou Da Silva, por telefone. O volante prosseguiu: "o goleiro do Flamengo viu que eu não conseguia me manter em pé e correu para chamar o árbitro. Na hora, pensei que estava sofrendo um enfarte, porque a dor no peito foi muito forte". Da Silva permanece internado no Hospital Copa D?Ór, na zona sul do Rio. De acordo com o laudo médico, divulgado nesta segunda-feira, o jogador apresentou melhora e conseguiu se alimentar. Ele foi submetido ontem a uma tomografia computadorizada no tórax, que não acusou nenhuma contusão mais grave na região. O volante do Flamengo segue com um dreno no tórax. Continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a previsão é de que seja transferido para um quarto nesta terça-feira. Da Silva se sentiu mal no fim do jogo contra o Volta Redonda, domingo, no Estádio da Cidadania e, depois, foi levado a um hospital na Cidade do Aço. Lá, os médicos diagnosticaram a ocorrência de pneumotórax espontâneo - entrada de ar entre o pulmão e o tórax, que impede o pulmão de se expandir e dificulta a respiração. Segundo os médicos, ainda não há uma previsão para o retorno de Da Silva aos gramados. Seu substituto para o confronto contra o River, do Piauí, quinta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil, ainda não está definido. O volante Júnior espera atuar pela primeira vez sob o comando do técnico Cuca. Ele lamentou a ausência do companheiro e torce por sua rápida recuperação. "Estou trabalhando forte para voltar à equipe titular. Gostaria de disputar um lugar no time, sem precisar entrar no lugar de um profissional que está ausente por problemas médicos. Ele é um jogador que nos faz muita falta", declarou.