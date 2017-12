Dadá: Se o Corinthians perder, desanda Protagonista da conquista do bicampeonato brasileiro pelo Internacional em 1976, na decisão contra o Corinthians, o ex-atacante Dario, o Dadá Maravilha, faz um alerta à equipe comandada pelo técnico Antônio Lopes: "Tem uma coisa. Eu conheço futebol há três mil anos. O Corinthians chegou a ficar 10 pontos na frente. Se ele perder esse jogo, desanda. E a tendência do Inter é atropelar, vira um trator", disse o folclórico ex-jogador, ao comentar o duelo entre o Timão e o Colorado, domingo, no Pacaembu. Após a derrota para o São Caetano, no meio da semana, a diferença do líder Corinthians em relação ao time gaúcho caiu para três pontos. Dadá considera o jogo uma "final antecipada", mas ao fazer um paralelo entre o atual confronto e a decisão de 76 - na qual o Inter sagrou-se campeão ao vencer por 2 a 0, em Porto Alegre, no dia 12 de dezembro daquele ano -, ele acredita que o mando de campo agora importa pouco. "São forças iguais", diz. Mas há quase 29 anos, de acordo com Dadá, o Corinthians era "favorito" jogando em casa e o Inter "super favorito" atuando no Beira Rio. "Olho atrás" - O ex-atacante - que foi o artilheiro da competição de 76, com 16 gols, e abriu o caminho para a vitória na finalíssima, marcando aos 29 minutos do 1º tempo -, considera o argentino Tevez o único diferencial do atual confronto. Para Dadá, o atacante tornou-se "fundamental" no esquema tático corintiano. "É um jogador de uma colocação incrível. Ele tem uma coisa que me chamou atenção: todo mundo de costa é jogador comum, inclusive Pelé. O Tevez de costa não é comum não. Ele parece que tem um olho atrás".