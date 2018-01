Dagoberto assina contrato de 5 anos com o São Paulo A diretoria do São Paulo confirmou a contratação do atacante Dagoberto, de 24 anos. Ele assinará contrato com o time tricolor por 5 anos (ou seja, com vencimento no dia 18 de abril de 2012) e será apresentado à imprensa e aos torcedores na tarde desta sexta-feira, às 14 horas, no CCT da Barra Funda. O acerto com o time tricolor põe fim a uma novela que se arrastava desde o ano passado, quando o jogador, recuperado de uma contusão, já demonstrava que pretendia deixar o Atlético Paranaense, clube com o qual tinha contrato. Dagoberto só conseguiu deixar o time rubro-negro depois de pagar a multa de R$ 5,4 milhões, depositada em conta determinada pela Justiça. Com sua chegada, o técnico Muricy Ramalho ganha a opção ofensiva que estava esperando. O jogador será inscrito para a disputa da fase final da Copa Libertadores - pois o São Paulo está praticamente classificado - e do Campeonato Brasileiro, que começa no dia 12 de maio. A ficha do reforço Nome - Dagoberto Pelentier Idade - 24 anos (22/3/1983) Local - Dois Vizinhos (PR) Altura - 1,73 m Peso - 64 kg Clubes 2001-07 - Atlético Paranaense 2007 - São Paulo Títulos 2001 - Campeão Brasileiro 2003 - Campeonato Paranaense