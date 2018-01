Dagoberto comemora liberação do Atlético Paranaense ?Finalmente consegui me livrar de um homem tão mau. Saiu um peso enorme das minhas costas.? Livre para assinar com o São Paulo, a novela envolvendo o atacante Dagoberto deve ter um final feliz - e, provavelmente, bem longe de Mário Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, o ?homem mau? a quem o jogador de 24 anos se refere. Nesta quarta, Dagoberto pagou a multa contratual de R$ 5,4 milhões, com um depósito em dinheiro na Justiça do Trabalho. Nesta quinta, junto com o empresário Naor Malaquias, ele acertou um vínculo de cinco anos com o time paulista. ?A satisfação é muito grande. Estou feliz, comemorando. Puxa, eu sou um moleque e me atrapalharam muito?, desabafou o jogador, em entrevista ao Estadão.com.br. Em meio ao clima de comemoração, Dagoberto não quis confirmar a viagem e se, tampouco, já acertou bases salariais com o São Paulo. Afirma, porém, que o Internacional - apontado como outro time interessado em sua contratação - é carta fora do baralho. ?Eles chegaram a me procurar, tivemos algumas conversas, mas as coisas não evoluíram.? Com o retorno do presidente Juvenal Juvêncio, nesta quinta, de Lima (Peru), o acordo foi fechado e Dagoberto será apresentado nesta sexta como jogador do São Paulo. ?Não vejo a hora de voltar a ser aquele jogador de 2004, de marcar gols. Jogar futebol é uma coisa que vem do berço. Quando nasci, meu irmão (Douglas, grande incentivador da carreira de Dagoberto) colocou uma chuteirinha em cima de mim. Quero reencontrar uma torcida me apoiando, o clima de concentração?, afirmou, emocionado. A última partida do jogador foi em novembro do ano passado, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Rei do Mundo A rescisão contratual, amparada pela Justiça do Trabalho, foi a saída encontrada por Dagoberto para se livrar das ?injustiças de Petraglia?. ?Acabou a humilhação. Ele se acha o rei do mundo, que todos são escravos dele. Mas a justiça divina não falha.? Dagoberto sofreu séria lesão no joelho esquerdo, no fim de 2004. Ficou quase todo o ano de 2005 sem jogar. No meio do ano passado, o jogador já estava recuperado e o Atlético-PR entrou na Justiça para prorrogar o contrato do atleta - uma maneira de recompensar o clube pelo tempo em que Dagoberto ficou parado. Daí para frente, as relações entre jogador e clube azedaram. ?O pior momento foi quando o Givanildo (técnico do Atlético-PR na época) disse uma coisa (que tirou Dagoberto do time por pressão de Petraglia) e depois voltou atrás (que a saída do atleta era por questão técnica)?, lembra Dagoberto. ?Foram muitas coisas absurdas. Nada na minha vida foi fácil, mas tudo isso passou dos limites. E é muito triste ver minha mãe chorando por conta dessas barbaridades.? Atualizado às 17h16, de dia 19/4