Dagoberto comemora reencontro com Borges no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Novo reforço do Cruzeiro, o atacante Dagoberto chegou nesta terça-feira ao seu novo clube empolgado com a oportunidade de repetir uma parceria de sucesso que teve no São Paulo. O jogador lembrou que voltará a jogar ao lado de Borges, que já estava no clube mineiro, e espera ter êxito no reencontro.

"Poxa, o Borjão! Eu falei com ele, é um grande amigo que fiz na vida, um grande profissional. É uma alegria muito grande voltar a jogar com ele. Tem o Tinga também, o Fábio, que é um ídolo aqui. Tomara que possamos ser felizes", afirmou Dagoberto, que foi recepcionado por centenas de torcedores do Cruzeiro no Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.

Empolgado, o atacante agradeceu o carinho dos cruzeirenses na sua chegada ao clube. "Foi boa, boa demais! Estou muito feliz. A vida é feita de desafios, então, eu tenho certeza que posso dar muitas alegrias para o Cruzeiro. O objetivo agora é acertar a parte burocrática. Estou muito bem e vamos com tudo para fazer um grande ano", disse.

Dagoberto, que vai assinar contrato por três anos, elogiou o elenco montado pelo Cruzeiro para a temporada 2013. "Pelo que eu estou vendo, está muito bacana, o time está se reforçando legal, chegaram reforços de alto nível. O Cruzeiro já tem uma base montada, então, que sejamos felizes juntos", comentou.