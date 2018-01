Dagoberto depende da CBF para se apresentar ao São Paulo Depois de meses de espera, a novela que se tornou a negociação entre São Paulo e Dagoberto está chegando ao fim. E tudo indica que com um final feliz para clube e jogador. Assim que a CBF reconhecer que o vínculo do jogador com o Atlético Paranaense não existe mais, o que deve acontecer nesta terça-feira, Dagoberto será anunciado - e apresentado - como novo reforço do time tricolor. ?Está na hora de essa novela chegar ao fim. Entre o São Paulo e o jogador já está tudo certo e assim que a CBF liberá-lo do Atlético-PR fecharemos o negócio. Ainda esta semana estará tudo resolvido?, garantiu o vice-presidente de Futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, que confirmou também que a apresentação do atleta deve ocorrer ainda esta semana. O procurador do jogador, porém, prefere um tom mais cauteloso. Segundo Naor Malaquias, a chance de acerto com o São Paulo é muito grande, mas ainda não está 100% definida. ?É melhor esperar até esta terça, quando houver a liberação junto à CBF. Depois nos pronunciaremos?, despistou. O que tanto o São Paulo quanto os representantes de Dagoberto estão esperando é que a CBF reconheça que Dagoberto não pertence mais ao Atlético. Para isso, a entidade precisa receber comunicado da Justiça do Trabalho do Paraná, confirmando que a multa rescisória foi paga. ?Por causa do recesso da Páscoa, a Justiça só reconheceu o pagamento da multa nesta segunda. Na terça, portanto, a CBF será comunicada e imediatamente Dagoberto não será mais do Atlético?, explicou o advogado do jogador, Fernando Barrionuevo. O dinheiro da multa rescisória (R$ 5,4 milhões) foi pago pelos representantes de Dagoberto, após empréstimo do Banco Bradesco, o mesmo que o São Paulo usa para pagar todas as suas contas - inclusive com caixas eletrônicos do banco instalados no CT do clube e do Morumbi. Além disso, Dagoberto teria feito exames no Hospital do Coração, também usado regularmente pelo São Paulo para avaliar seus atletas, nesta segunda.