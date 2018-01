Dagoberto deve acertar com o São Paulo nesta segunda Os procuradores e o advogado do meia-atacante Dagoberto, que se destacou no Atlético Paranaense, prometem que nesta segunda-feira, depois de muita espera, o destino do jogador será finalmente decidido. E tudo indica que será o Morumbi. Embora tanto a diretoria do time tricolor quanto os procuradores do meia-atacante se recusem a confirmar, o acerto entre clube e jogador já ocorreu antes mesmo de começar 2007. Desde então, as duas partes só estavam esperando um acordo entre São Paulo e Atlético-PR para definir a negociação. Como impasse continuou, os representantes de Dagoberto esperaram a multa do contrato com o Atlético-PR cair para R$ 5,4 milhões para depositar o valor em juízo. Devido ao recesso da Páscoa, somente nesta segunda-feira a CBF será informada da decisão e Dagoberto poderá finalmente assinar com o São Paulo. No Morumbi, o atacante é aguardado ansiosamente, mas Muricy Ramalho já avisa: ?Se vier mesmo será muito legal, mas ele terá que se adaptar ao clube. Aqui a cobrança é muito grande.? Jogador talentoso, Dagoberto se destacou no Atlético-PR na campanha do vice brasileiro em 2004. Algumas contusões seguidas, porém, fizeram a promessa não vingar. ?Em 2006 ele só teve um estiramento muscular. Ele não vinha atuando por má vontade do Atlético-PR?, garante o procurador do jogador, Naor Malaquias. Marco Aurélio Cunha, médico e gerente de futebol do São Paulo, concorda. ?O que ele teve foi superado. Além do que, problemas médicos aqui nunca foram problema. É só ver o caso do Maurinho?.