Dagoberto deve ser anunciado pelo São Paulo na segunda O atacante Dagoberto deverá ser oficialmente anunciado como novo reforço do São Paulo na próxima segunda-feira. No começo da semana, o jogador de 24 anos obteve da juíza relatora Rosemarie Diedrichs Pimpão, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-PR), de Curitiba, a autorização de depositar em juízo o valor da multa rescisória - R$ 5,4 milhões - para se livrar do Atlético-PR. Em razão do feriado da Semana Santa, porém, o advogado do jogador, Fernando Barrionuevo, não teve tempo hábil de realizar os trâmites. Desse modo, a novela finalmente deverá ter seu capítulo derradeiro na segunda-feira, dia 9. Depois de depositar o dinheiro, Dagoberto terá caminho livre para fechar com qualquer clube. E todos sabem que a preferência dele é pelo São Paulo. Se tudo correr como o planejado, ele pode pintar no Morumbi na terça-feira. "Ele está rompendo o contrato unilateralmente, amparado pela Lei Pelé. Não temos o que fazer. Não temos a menor condição de segurá-lo", admitiu à Agência Estado Mário Celso Petraglia, manda-chuva do Atlético Paranaense e principal desafeto de Dagoberto. "Não sei se saio derrotado. Acho que não tem vencedor nem vencido nessa disputa. Mas se foi ético ou não, é uma outra discussão", completou. Do lado são-paulino, nada de entusiasmo. Por enquanto. "Agora é questão dele mostrar interesse mesmo em jogar no São Paulo e conversarmos para acertar questões contratuais", explicou João Paulo de Jesus Lopes, assessor especial da presidência. O último treino do atacante no Atlético foi na terça-feira pela manhã. Depois disso, ele se despediu dos funcionários e não deu mais as caras no centro de treinamentos. "O Dagoberto não é mais funcionário do Atlético", enfatizou Barrionuevo. Desde o fim do ano passado, o São Paulo vem tentando se acertar com o Atlético-PR para ficar com Dagoberto. O clube paranaense, porém, se valia da multa de mais de R$ 16 milhões para tentar empurrá-lo para algum clube do exterior. Mas o jogador só sairia do Brasil para um time de ponta da Europa - o que não aconteceu. Agora, os dirigentes paranaenses podem ficar de mãos abanando, caso o jogador consiga provar na Justiça que o valor da multa era abusivo.