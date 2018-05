Dagoberto diz que objetivo do São Paulo ainda é o título

As chances do São Paulo de conquistar o título nacional são pequenas, mas Dagoberto não desanima diante da pequena probabilidade. Depois de relembrar as últimas conquistas da equipe, atual tricampeã brasileira, o atacante garante ela precisa seguir com o objetivo de vencer a competição.

"No futebol, muitas vezes o que você fez não é valorizado e acaba sendo esquecido rapidamente. Por isso temos sempre que conquistar e fazer nosso melhor, e é isso que fazemos aqui no São Paulo. Temos o objetivo de buscar mais um título e temos chances reais, então vamos atrás disso", afirmou o atacante.

O São Paulo está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 62 pontos, dois atrás do líder Flamengo e empatado com Internacional e Palmeiras. Para ser campeã, a equipe paulista precisa vencer o Sport, domingo, no Morumbi, e torcer para que os adversários tropecem.

O volante Jean concordou com o discurso de Dagoberto e disse que o São Paulo sempre precisa pensar em título. "Temos toda base e estrutura para trabalhar da melhor maneira possível. O São Paulo nos proporciona isso e por isso temos que brigar sempre pelos títulos", opinou.