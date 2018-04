Dagoberto diz que Vasco já está pronto para clássico com o Fla

Maior reforço do Vasco para a temporada, Dagoberto fez grande estreia no fim de semana. Participou das principais jogadas do novo time, fez gol e foi aplaudido pela torcida. Confiante, ele agora quer consolidar o bom começo no Vasco com uma vitória no clássico com o Flamengo, domingo, no Maracanã.

"No domingo nós temos a oportunidade de escrever uma história bonita. Estamos preparados", declarou o atacante, nesta terça-feira. "No clássico a motivação é diferente. Fui feliz na maioria dos clássicos que disputei, espero que possa ser aqui também nesse primeiro. Quero contribuir com o meu futebol."

Apesar da motivação, Dagoberto tenta evitar o clima de final na partida. Afinal, o Vasco lidera o Campeonato Carioca com relativa folga. Tem 26 pontos, contra 23 do terceiro colocado Flamengo. "Vale três pontos. Temos que encarar da mesma forma que encaramos os outros jogos", pregou.

O atacante teme que o acirramento da rivalidade possa gerar violência entre as torcidas. "O clássico é o melhor momento do campeonato. É o mais esperado, é muito gostoso. Muitas vezes nós damos uma ênfase muito maior nisso, que acaba indo para o lado da violência. O que move o ser humano é a rivalidade, mas tem que ser uma coisa saudável, que traz alegria. É só um jogo de futebol, está longe de ser uma guerra", enfatizou.

Dagoberto conversou com imprensa ao fim do treino desta manhã. O grupo se reapresentou nesta terça após ganhar folga na segunda. A maior parte do grupo fez apenas um trabalho regenerativo. Somente Guiñazu, Gilberto, Jhon Cley e Julio dos Santos foram ao gramado para jogar futevôlei.