Dagoberto é a dúvida do Atlético-PR O atacante Dagoberto pode desfalcar o Atlético-PR no jogo desta quarta-feira, contra o Vitória, no estádio do Café, em Londrina. O time paranaense cumpre, assim, a perda do mando de uma partida, determinada pelo STJD, em razão de a torcida ter atirado objetos contra o jogador Alex, do Cruzeiro. Caso Dagoberto, que se recupera de contusão, não possa atuar, o mais provável é que o meia Fernandinho seja deslocado para o ataque. Mas os problemas do Atlético não param aí. O goleiro Diego recebeu terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos e, pela primeira vez no campeonato, não poderá jogar. Com isso, Cléber fará sua estréia no Brasileiro. A lateral-direita será ocupada provavelmente pelo meia Rodriguinho, já que Alessandro também está suspenso. No meio-de-campo, caso Fernandinho precise atuar no ataque, Jadson ou Alan Bahia podem entrar. Com 44 pontos, o Atlético está em 16º lugar no Brasileiro. A diretoria optou por jogar em Londrina para ampliar o marketing do clube no interior do Paraná. A estratégia inclui a distribuição de camisetas, além de ingressos e transporte de graça até o campo para crianças até 12 anos.