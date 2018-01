Dagoberto é a dúvida no Atlético-PR A boa movimentação e principalmente a garra mostrada pelo Atlético Paranaense no empate com o Figueirense, por 1 a 1, deixou o técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, satisfeito e ele deve manter o mesmo time para o jogo deste domingo, às 16 horas, contra o Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com três zagueiros e dois volantes. Mas o técnico depende da recuperação do atacante Dagoberto que, no último treino em Curitiba, sentiu dores no calcanhar do pé direito. Para dificultar um pouco as coisas, o atacante Ilan voltou a sentir uma contusão na coxa direita e, como tinha acontecido quarta-feira, nem viajou com o time. Assim, o Atlético deve continuar com apenas um atacante, que deve ser Ricardinho, caso Dagoberto não se recupere. Para não perder muito espaço no ataque, Adriano deverá jogar mais à frente. Contra o Figueirense, Vadão reconheu que a falha do time foi o "detalhe final". Para o técnico atleticano, o Fortaleza é um time perigoso, por ter mantido a base que o fez subir à primeira divisão e atuar bem em sua casa. Mas ele espera uma boa apresentação do Atlético que vem conseguindo um melhor entrosamento. A equipe deve jogar com Diego; Igor, Tiago e Rogério Corrêa; Alessandro, Leomar, Luciano Santos, Kléberson e Ivan; Dagoberto (Ricardinho) e Adriano.