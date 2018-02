Dagoberto é o desfalque do Atlético-PR O atacante Dagoberto está fora do jogo desta quinta-feira, em que o Atlético-PR enfrenta o Fluminense, às 20h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogador sentiu uma contusão durante os treinamentos e os médicos preferiram preservá-lo. Desde que retornou, depois de quase um ano recuperando-se de contusões, o Atlético-PR não perdeu mais. Foram cinco vitórias seguidas. Seu substituto seria Finazzi, mas ele também sofreu uma lesão - entorse no tornozelo. Por isso, o técnico Evaristo de Macedo resolveu escalar Lima, que volta de suspensão, como companheiro de Aloísio no ataque. Assim, o colombiano Ferreira continua no meio-de-campo. Quem também tem retorno garantido é o lateral-direito Jancarlos, recuperado de contusão. ?O Atlético vem demonstrando a cada jogo um futebol mais alegre, mais bonito?, disse o zagueiro Paulo André. ?Esperamos que continue assim até o fim do campeonato com a conquista de uma vaga para a Libertadores?.