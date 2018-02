Dagoberto está mais longe de defender o São Paulo O atacante Dagoberto parece cada vez mais distante do São Paulo. O Atlético Paranaense tenta na Justiça prolongar até julho o vínculo do jogador e a multa rescisória de R$ 16 milhões. Caso contrário, a partir de março o valor cai para R$ 5,5 milhões. O plano do Atlético frustra o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, que pensava em aguardar mais dois meses para abrir o cofre e tirar Dagoberto de Curitiba. A intenção da diretoria do Atlético, no entanto, é "empurrar" o jogador de qualquer maneira para a Europa. Como faltam interessados de ponta, os dirigentes já perceberam que será praticamente impossível negociá-lo até o dia 31 de janeiro - quando fecha o mercado europeu. Mas caso a Justiça dê ganho de causa - a idéia é compensar no contrato o tempo que Dagoberto ficou parado se recuperando de grave contusão -, o Atlético ganharia mais seis meses para encontrar um clube disposto a desembolsar os R$ 16 milhões. O empresário do jogador, Marcos Malaquias, já disse não entender o motivo de tanta ?birra? por parte do clube paranaense.