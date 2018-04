Dagoberto se irrita com perguntas sobre Corinthians

O atacante Dagoberto, do São Paulo, demonstrou irritação com as perguntas feitas sobre o Corinthians, em entrevista coletiva nesta quarta-feira no CCT da Barra Funda. Para o jogador, o time deve cuidar dos próprios problemas. Ele garantiu que estará preparado para o clássico de domingo.

"Parece coletiva do Corinthians! É só Corinthians! Vamos nos preocupar em falar do nosso time. Vamos deixar o time deles", reclamou Dagoberto, depois de ser questionado sobre a presença de Chicão e William e o desfalque de Elias no Corinthians.

"Aqui estamos preparados para a volta do Hernanes. O Elias é um grande jogador, um cara que vem mantendo um futebol muito grande, mas nós temos que nos preocupar em cuidar do nosso time. Eles têm os problemas para deles e nós vamos procurar em fazer nosso melhor", completou.

Vice-artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro, ao lado de Borges, com seis gols, Dagoberto preferiu exaltar a preparação do São Paulo para a partida de domingo, no Morumbi.

"Nós vamos chegar ao domingo muito fortes como temos feito. Com certeza o Corinthians está muito bem preparado, mostrando um futebol muito bonito. Mas estamos trabalhando muito bem para esse clássico, que mexe com a cidade, e certamente estamos muito bem preparados para o jogo", afirmou.