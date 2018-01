Dagoberto tem dois dias para mostrar que poderá jogar Dagoberto tem dois dias para convencer o técnico Muricy Ramalho que está em condições de estrear como titular do São Paulo na partida de quarta-feira, contra o Grêmio, no Morumbi, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. Em todo treino, o atacante tem se empenhado ao máximo, com dedicação, tudo para mostrar ao chefe que está pronto para voltar aos gramados, mesmo depois de um longo tempo de inatividade. Para ajudar, Dagoberto tem encantado a todos. Em conversas informais, os jogadores sempre fazem um elogio sobre o novo reforço do São Paulo. Depois de deixar Muricy Ramalho de queixo caído após o jogo-treino contra o time sub-17 na sexta-feira, o jogador voltou a se destacar no treino de finalização no sábado de manhã. Fez gol de tudo quanto é jeito: de direita, de esquerda, de cabeça, pegando de ?bate-pronto?. Impressionando demais os goleiros. O único receio da comissão técnica ainda é quanto a falta de ritmo do atacante. Muricy Ramalho vai avaliar até o dia do jogo se vale colocá-lo desde o início do jogo ou utilizá-lo como trunfo para o segundo tempo.