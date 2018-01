Dagoberto terá de depositar novamente fiança na Justiça A novela envolvendo a contratação do atacante Dagoberto pelo São Paulo ganhou um capítulo inesperado na tarde desta terça-feira. Quando todos esperavam a liberação da CBF, confirmando o término do vínculo entre o jogador e o Atlético Paranaense - e abrindo caminho para ele se acertar de vez com o São Paulo -, a Justiça do Trabalho, do Paraná informou os representantes do atleta que não aceitou a carta fiança no valor de R$ 5,4 milhões como garantia para o pagamento, em juízo, da multa rescisória. ?A juíza (Rosemarie Diedrichs Pimpão) quer que depositemos o dinheiro vivo em uma conta da Justiça do Trabalho para, então, avisarem a CBF, que liberará o Dagoberto do Atlético?, explicou o advogado Fernando Barrionuevo. Apesar da reviravolta, ele tem certeza de que tudo se resolverá até o fim da semana. O São Paulo já teria tudo certo com Dagoberto. O jogador até teria realizado exames médicos, na segunda, em São Paulo, apesar de o time tricolor garantir que nada tem a ver com isso. Muricy Ramalho segue cauteloso. ?Eu sou como São Tomé: tenho que ver para crer.?