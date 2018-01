Dagoberto treina entre os titulares e pode pegar o Grêmio Contratado como estrela, o atacante Dagoberto treinou nesta segunda-feira pela primeira vez entre os titulares do São Paulo. Ele pode ser a grande novidade para o duelo contra o Grêmio, válido pelas oitavas-de-final da Libertadores, que será realizado nesta quarta-feira, no Morumbi. O técnico Muricy Ramalho escalou Dagoberto ao lado de Aloísio. O jogador ocupou a vaga de Leandro. "O garoto precisa ganhar ritmo de jogo e só havia treinado entre os reservas", explicou o treinador. "O Leandro já está acostumado e sabe que o Dagoberto precisa entrar no jogo dos titulares." Dagoberto, mesmo treinando entre os jogadores reservas, impressionou Muricy, principalmente pela precisão nos arremates, fundamento que o treinador cobrou bastante dos atletas no treino de sábado. O técnico, no entanto, não confirmou se o atacante jogará ao lado de Aloísio, com o qual já atuou no Atlético-PR. Outra novidade no São Paulo é o retorno do lateral-esquerdo Jadilson, que ocupará a vaga de Júnior. Ele treinou na equipe que derrotou o sub-20 em jogo-treino por 2 a 0, com gols de Richarlyson e do próprio Dagoberto, que marcou de voleio. Se manter o time desta segunda, Muricy utilizará o esquema 4-4-2 para enfrentar os gaúchos, com Rogério; Ilsinho, Alex Silva, Miranda e Jadilson; Josué, Richarlyson, Souza e Hugo; Dagoberto e Aloísio. Adversário ideal Mesmo com as críticas, os jogadores do São Paulo acreditam que enfrentar o Grêmio, tradicional adversário, é bom. ?Este é o melhor adversário para este momento. Quando você enfrenta um time de menor qualidade, não é a mesma coisa. Agora vamos entrar com a responsabilidade dividida com os gremistas?, emendou Miranda. ?Tenho certeza que se fôssemos jogar contra o Paraná ou outro clube, não estaríamos com esta concentração toda. Contra o Grêmio, acordamos todos os dias com aquela coisa na cabeça. Sabemos que se não corrermos, estaremos mortos na Libertadores?, avisa Aloísio. Atualizado às 18h59 para acréscimo de informações