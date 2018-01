Dagoberto veste camisa do São Paulo e diz estar no ´paraíso´ Sorridente, aliviado e otimista. Este era Dagoberto em sua apresentação no São Paulo, nesta sexta-feira, no CCT da Barra Funda. O atacante, de 24 anos, que assinou contrato por cinco anos, disse que estar no clube do Morumbi era o mesmo de ter chegado ao "paraíso" - com, ele espera reencontrar o seu bom futebol. "Até que enfim tudo deu certo. Agora, eu só tenho de agradecer o apoio da diretoria e mostrar meu futebol", contou Dagoberto, que será o camisa número 25 do São Paulo. "Deixei uma grande turbulência e entrei no paraíso. Estava muito ansioso por este momento. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para retribuir da maneira mais saudável possível." Para conseguir a liberação do Atlético Paranaense, Dagoberto teve de pagar a multa de R$ 5,4 milhões, depositada em juízo, segundo determinação da Justiça. "Não tenho mágoas do meu antigo clube, nem raiva. Porém, não era possível continuar lá. Ou eu seguia o esquema de aceitar ser subordinado, ou estava fora." No São Paulo, Dagoberto reencontrou Aloísio, com o qual jogou no Atlético-PR, em 2005. "Ele é um cara que joga muito para o time. Se eu fosse dirigente, faria de tudo para ter o Aloísio no time", contou o atacante, que ainda falou em seleção brasileira. "É um sonho, mas primeiro tenho de pensar em me recuperar e contribuir para o São Paulo."