Dagoberto vira a principal arma do ataque são-paulino

Dagoberto é a principal arma do São Paulo na partida desta quinta-feira contra o Figueirense, às 20h30, em Florianópolis. O time do Morumbi é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos - quatro a menos que o líder Botafogo. O time de Santa Catarina é o 11.º, com 10 pontos. O atacante de 25 anos, que chegou ao time tricolor há dois meses, marcou seu primeiro gol pelo novo clube no clássico contra o Santos, no domingo, na Vila Belmiro, e espera repetir a boa atuação em Santa Catarina. "Eu não sou um artilheiro nato, mas sempre que posso faço meus gols", avisa. Dagoberto conta que dedicou à família o primeiro gol marcado com a camisa do São Paulo. "Passamos por muitos momentos difíceis. Meu pai fez muito esforço no começo da minha carreira para que eu virasse jogador de futebol", lembra. "E minha mãe é muito emotiva, tenho certeza que ela chorou muito quando eu marquei o gol em Santos." Dagoberto também atribui ao técnico Muricy Ramalho o fato de ter voltado a marcar gols. "Ele me pediu para jogar mais perto da área. É um cara inteligente, tem uma grande parcela de culpa pelo meu gol."