Daiane perde 1º lugar no ranking de solo Daiane dos Santos vai disputar o Brasileiro de Ginástica Artística, que começa quinta em Belém. Por isso, não foi a Ghent, Bélgica, para uma etapa da Copa do Mundo no fim de semana. Com isso, a romena Catalina Ponor, que ganhou a medalha de prata em Ghent, passou à 1.ª colocação no ranking de solo da Federação Internacional, com 414,75 pontos, contra 400,35 de Daiane.