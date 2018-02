D'Alessandro critica possibilidade de tabela tirar Inter do Beira-Rio

A possibilidade de o Internacional jogar a partida contra o São Luiz, válida pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, fora do Beira-Rio foi motivo de crítica do meia D'Alessandro, que valorizou a estrutura do estádio e disse que a mudança do local da partida prejudicaria a equipe.

"Só quero falar com uma coisa: não quero ser prejudicado. Tenho estádio, campo, estrutura muito boa. E quero jogar todos os mandos do Inter no Beira-Rio. Não quero saber o que vai mudar, quero jogar no Beira-Rio. Mereço jogar no Beira-Rio. Cada um aqui olha para o seu umbigo e busca seu objetivo. Não quero sair do Beira-Rio. É uma ideia do grupo. Nos queremos jogar porque acho que merecemos", criticou.

"Não há porque mudar nosso mando de jogo, se é que ocorrerá de o Inter jogar com o São Luiz fora. Aí prejudicaria nosso time. Ou campeonato está organizado ou o campeonato não está e o futebol não continua evoluindo como a gente achou que pudesse evoluir. Não só dentro do campo, porque deixamos de ver e dar bons espetáculos para o torcedor e em termos de organização também. É complicado", acrescentou.

O Inter pode ter de jogar longe do Beira-Rio por dois motivos: em razão da antecipação em um dia - para sábado, dia 24 - do confronto entre Grêmio x Novo Hamburgo e porque o cantor Phill Collins se apresentará no estádio colorado no dia 27 de fevereiro, terça-feira, e a estrutura tem de ser montada pelo menos três dias antes do evento, justamente no sábado, quando o Inter jogaria inicialmente.

O Grêmio teve seu jogo antecipado para sábado, afetando indiretamente o rival, pois estreia na Libertadores justamente no dia 27, e teria, assim, apenas dois dias entre uma partida e outra.

Antes do duelo com o São Luiz, que ainda não tem local definido, o Internacional entra em campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Remo, no Mangueirão, em Belém, pela segunda fase da Copa do Brasil.