D´Alessandro desfalca Argentina contra Brasil O meio-campo argentino Andrés D´Alessandro, do Wolfsburgo, da Alemanha vai desfalcar a seleção argentina nas partidas contra o Brasil e a Paraguai - marcadas para a primeira semana de junho - em jogos válidos pelas eliminatórias sul-americanas à Copa de 2006. D´Alessandro foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa, mas os médicos do Wolfsburg informaram que ele sofreu nesta quarta-feira uma ruptura fibrilar durante um treino. A lesão do meio-campo complica os planos de Bielsa, já que Juan Román Riquelme, do Villarreal, está com uma pubalgia. Além destes dois jogadores, foram convocados até agora o goleiro Pablo Cavallero (Celta de Vigo, ESP) e os zagueiros Roberto Ayala (Valência, ESP), Fabricio Coloccini (Villarreal, ESP), Walter Samuel (Roma, ITA), Gabriel Heinze (Paris Saint Germain, FRA) e Facundo Quiroga (Sporting Lisboa, POR). Completam a lista os meias Javier Zanetti (Inter, ITA), Diego Placente (Bayer Leverkusen, ALE), Juan Pablo Sorín (Paris Saint Germain, FRA), Pablo Aimar (Valência, ESP) e Kily González (Inter, ITA) e os atacantes Javier Saviola (Barcelona, ESP), Hernán Crespo (Chelsea, ING) e César Delgado (Cruz Azul, MEX).