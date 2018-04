D'Alessandro desfalcará o Inter por até seis semanas

Logo aos 14 minutos do primeiro tempo, D''Alessandro sofreu uma dura entrada do zagueiro Ferreira e, ao cair no chão, ainda recebeu uma joelhada no rosto. O choque acabou fraturando um osso da face localizado próximo ao olho direito do jogador.

Para completar, o departamento médico do Internacional informou que o argentino precisará ficar afastado por cinco a seis semanas dos gramados para se recuperar da fratura.

Em nota em seu site oficial, o Internacional reclamou do fato de o árbitro da partida, Márcio Coruja, sequer ter marcado falta em D''Alessandro na jogada envolvendo Ferreira. "Foi um lance lamentável em todos os aspectos, seja pela imprudência do jogador do Juventude ou pela omissão da arbitragem", protesto o clube.