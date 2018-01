D'Alessandro treina com o Internacional e encara a Chapecoense

O Internacional treinou forte na manhã deste sábado, no CT do Parque Gigante, em mais uma etapa da preparação visando o duelo contra a Chapecoense, neste domingo, a partir das 16 horas, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Brasileirão. A novidade do treinamento ficou por conta do meia argentino D''Alessandro, que foi relacionado para a partida de domingo.

O meia ficou de fora do treino do Inter na sexta-feira. O argentino sentiu dores e fez trabalho específico no vestiário. Mas O técnico Diego Aguirre comandou neste sábado um treino de bola parada e dissipou qualquer dúvida em relação à participação do argentino no duelo.

A provável escalação do Inter para o jogo de domingo tem a seguinte formação: Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Anderson, Eduardo Sasha, D''Alessandro e Valdívia; Lisandro López.

A Chapecoense é um adversário direto na tabela de classificação. Mas o técnico uruguaio confia na boa sequência do Inter na competição, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos.

Na campanha desta temporada, o time gaúcho conquistou 20 pontos e permanece em posição intermediária na tabela. Já a Chapecoense está bem próxima do Inter, com 22 pontos.