D'Alessandro é apresentado pelo River e espera 'um ano espetacular'

Andrés D'Alessandro é novamente jogador do River Plate. Depois de se despedir do Internacional na última quarta-feira, o meia argentino desembarcou em Buenos Aires e seguiu para a sede do clube nesta quinta-feira, onde se encontrou com os dirigentes do clube, assinou seu contrato por um ano e foi apresentado. Ele espera viver um 2016 inesquecível pelo time.

"Olá, torcida do River. Recém cheguei na Argentina, em Buenos Aires. É um momento que sempre esperei, importantíssimo na minha carreira, de volta ao clube que me dei tudo. Espero que tenhamos um ano espetacular", disse o meia, em vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais.

Hoje com 34 anos, D'Alessandro está de volta ao clube onde se formou profissionalmente e iniciou a sua carreira, tendo saído em 2003, quando se transferiu ao futebol da Alemanha. E o meia exibiu alegria por voltar a um time que está em ótimo momento, com várias conquistas recentes, incluindo o da última edição da Copa Libertadores.

"Chego a uma equipe vencedora, que ganhou tudo. É um orgulho fazer parte do River de hoje", declarou D'Alessandro. "Estou muito contente e feliz. É um momento de emoção, uma nova etapa, com outras ideias", acrescentou o meia, durante a sua apresentação.

Para D'Alessandro, a experiência adquirida nos anos que se separam as duas passagem pelo River será uma importante contribuição a dar ao clube argentino. "Estou convencido de que tantos anos fora me deram experiência e posso ajudar dentro e fora de campo", comentou.

O meia também destacou que a sua estreita relação com o River Plate foi um fator que levou a diretoria do Inter a facilitar a sua saída. "Se tratando do River, o Inter me abriu a porta. Isso pesou muito na hora de me deixar ir", disse.

D'Alessandro estava no Inter desde 2008 e se tornou ídolo por seus sete anos e meio de serviços prestados. Com estilo de jogo aguerrido, mas também de muita inspiração com a bola no pé, virou símbolo de um período bastante vitorioso do clube, com as conquistas de uma Copa Libertadores, uma Copa Sul-Americana, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa Suruga e seis Campeonatos Gaúchos. Na última quarta, no seu último jogo pelo clube, levou a taça da Recopa Gaúcha.