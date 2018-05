D'Alessandro e Edenílson avançam em recuperação e correm no campo do CT do Inter

Em preparação para os dois próximos compromissos no Campeonato Brasileiro, ambos em casa, o Internacional treinou na manhã desta terça-feira no CT do Parque Gigante com duas novidades no campo, ainda que apenas para trabalhos físicos, casos do volante Edenílson e do meia argentino D'Alessandro.

Ambos ainda se recuperam de lesões e correram em volta do gramado do CT, avançando no processo de transição. Assim, seguem como dúvida para os próximos compromissos do time no Brasileirão. O volante se recupera de lesão no joelho direito e ainda deve demorar a ser liberado para o técnico Odair Hellmann. Já a contusão de D'Alessandro, uma lesão muscular na coxa direita que o deixou de fora do Gre-Nal do último sábado, não é tão grave.

No CT do Parque Gigante, os jogadores do Inter fizeram um treinamento de posse de bola, transição rápida e tomada de decisão. O atacante William Pottker, que cumpriu suspensão no clássico, trabalhou normalmente nesta terça e está à disposição de Odair.

Com cinco pontos somados em cinco rodadas, o Inter ocupa o 16º lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar na próxima segunda-feira, quando receberá a Chapecoense no Beira-Rio, também palco do duelo seguinte, em 27 de maio, contra o Corinthians. Assim, o time gaúcho quer aproveitar essa sequência de compromissos como mandante para se distanciar da zona de rebaixamento do torneio.