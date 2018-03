D'Alessandro é liberado de treino e Odair encaminha Inter com reservas

De olho no Gre-Nal do final de semana, o técnico Odair Hellmann indicou nesta segunda-feira que deve mandar a campo um Internacional reserva para o duelo contra o Cruzeiro-RS na quarta-feira, às 19h30, fora de casa, pela 11ª rodada do Campeonato Gaúcho.

+ Odair Hellmann celebra três meses à frente do Internacional: 'Alegria imensa'

Por isso, o meia D'Alessandro foi liberado do treino desta manhã. O argentino foi autorizado pela diretoria do clube a viajar para seu país para resolver problemas particulares. A previsão é que se reapresenta ao Inter na quarta-feira.

Também não treinaram nesta segunda-feira o lateral-esquerdo Uendel, por conta de um problema no púbis, e o atacante Leandro Damião, com uma contratura na coluna cervical. O atacante William Potker foi a campo, mas fez um trabalho em separado pois ainda se recupera de um problema muscular.

Ausência certa da partida de quarta-feira é o volante Charles, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No trabalho tático realizado pela manhã, Odair projetou uma equipe com a seguinte escalação: Marcelo Lomba; Cláudio Winck, Thales, Rodrigo Moledo e Ruan; Gabriel Dias, Fabinho, Nico López, Camilo e Alano; Roger.

O Internacional lidera o Campeonato Gaúcho com os mesmos 17 pontos do Brasil de Pelotas, o segundo colocado - leva vantagem no saldo de gols (11 a 5). O clássico contra o Grêmio está marcado para domingo, às 11 horas, em duelo remarcado da sexta rodada do Estadual.