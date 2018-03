D'Alessandro fica fora de treino e William é reintegrado ao Inter

O técnico Antônio Carlos Zago recebeu uma boa e uma má notícia no treino do Internacional nesta sexta-feira. Em situação difícil no Campeonato Gaúcho, o treinador teve o retorno do lateral-direito William aos trabalhos. Ele estava afastado por causa de indefinição sobre a renovação do seu contrato.

Com o retorno às atividades, William deve acertar a renovação do seu vínculo nos próximos dias. Na tarde desta sexta, ele treinou normalmente com os companheiros e até atuou pelo lado esquerdo. O treinador não confirmou se o jogador será relacionado para o jogo contra o Brasil de Pelotas, no Beira-Rio, neste sábado.

A má notícia veio pela baixa do meia D'Alessandro no treino do dia. O argentino sentiu um desconforto muscular na coxa direita na vitória do Inter sobre o Oeste, na quarta, pela Copa do Brasil, e foi poupado nesta sexta. Deve ser desfalque da equipe colorada no duelo deste fim de semana, pelo Gauchão.

Sem D'Alessandro, Zago deve dar chance a Seijas no meio-campo do Inter. Outro jogador praticamente certo no time titular é Nico López, entrando no lugar de Brenner. Destaque na vitória sobre o Oeste, o artilheiro do time na temporada vai cumprir suspensão neste sábado.

Ainda sem vencer no Estadual, o Inter ocupa o 10º e antepenúltimo lugar da tabela, com apenas três pontos em quatro rodadas disputadas. Somente os oito primeiros colocados avançam à próxima fase do Gauchão.