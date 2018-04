D'Alessandro, Juan e Léo serão poupados por Aguirre no domingo

Em meio ao rodízio que o técnico Diego Aguirre vem promovendo este ano, o Internacional terá mais uma escalação diferente para este domingo, diante do União Frederiquense, pelo Campeonato Gaúcho. No treino desta sexta-feira, o treinador uruguaio voltou a armar a equipe com apenas dois zagueiros e mostrou que vai poupar Juan, Léo e D'Alessandro no confronto.

Nenhum dos três tem lesões, mas cada um exige uma preocupação diferente de Aguirre. O veterano Juan, que vinha sendo titular nas últimas partidas, será poupado para evitar qualquer tipo de problema físico. Léo exibiu dores musculares e ficará de fora para que não desenvolva alguma contusão.

O caso de D'Alessandro foi o mais surpreendente. O meia voltou de lesão e atuou em boa parte da vitória sobre o Avenida na última quarta-feira. Aguirre, no entanto, garantiu que não houve qualquer tipo de recaída e que a ausência do argentino neste domingo já fazia parte do planejamento.

Desta forma, chegou a dez o número de desfalques do Inter para o fim de semana. Antes das três ausências confirmadas nesta sexta, já haviam sido descartados o volante Bertotto e os atacantes Taiberson, Nilmar e Lisandro López, todos lesionados, assim como Cláudio Winck, que estava a serviço da seleção olímpica e também se machucou. No time olímpico também está Vitinho. O último desfalque é Aránguiz, que integra o Chile em dois amistosos.

Com tantos problemas, Aguirre voltará a escalar a equipe com quatro homens na linha defensiva, como no início da temporada. No treinamento desta sexta, ele armou os titulares com: Alisson; Willian, Ernando, Réver e Fabrício; Nicolás Freitas, Jorge Henrique, Valdívia, Alex e Luque; Eduardo Sasha.