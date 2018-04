D'Alessandro machuca o rosto e fica fora do Gre-Nal

O meia-atacante D'Alessandro está fora do clássico de domingo. O argentino sofreu uma fissura no osso da face no jogo desta quarta-feira, e não estará recuperado a tempo do Gre-Nal, que será disputado em Erechim.

D'Alessandro, que fez seu primeiro jogo oficial neste ano, foi atingido na cabeça aos 14 minutos do segundo tempo, na partida contra o Juventude, no Beira-Rio. O meia precisou deixar o gramado para receber atendimento médico e acabou sendo substituído por Giuliano.

Com a lesão do argentino, o técnico Jorge Fossati deverá contar com Andrezinho para o jogo de domingo. O jogador substituiu D'Alessandro em algumas rodadas do Brasileirão de 2009. Nesta quarta, ele entrou na vaga de Alecsandro na segunda etapa.

Após golear o Juventude por 5 a 0, o Inter se prepara para enfrentar seu arquirrival no domingo. A delegação colorada viajará no sábado para Passo Fundo, onde ficará concentrada até o horário do jogo. A partida será realizada no Estádio Colosso da Lagoa.