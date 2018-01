D'Alessandro pode trocar Internacional por time de Abel Braga

Depois do uruguaio Diego Aguirre e do chileno Charles Aránguiz, o argentino Andrés D'Alessandro pode ser o próximo estrangeiro a deixar o Internacional. Segundo o jornal gaúcho Zero Hora, o árabe Al-Jazira, comandado por Abel Braga, estaria disposto a pagar cerca de 1.5 milhão de euros (R$ 5.87 milhões) pelo meia.

D'Alessandro recebe o maior salário do clube, perto dos R$ 600 mil, e tem vínculo com o time do Beira-Rio até a temporada 2017. Neste ano, o atleta tem sofrido com muitas lesões. Ele não entrará em campo diante de Fluminense e Cruzeiro devido a dores no quadril. A publicação notifica que camisa 10 pode nem mais entrar em campo com a camisa colorada.

Desde a eliminação na semifinal da Copa Libertadores, para o Tigres, no México, o lado vermelho de Porto Alegre tem vivido uma crise sem fim. Três dias antes do Gre-Nal, o presidente Vitório Piffero afirmou que precisava dar um "elemento novo" ao elenco e demitiu o técnico Diego Aguirre. No domingo seguinte, sofreu uma goleada história para o maior rival, por 5 a 0.

Assim como na segunda-feira, alguns torcedores foram protestar no CT do Parque do Gigante na terça. Até um segurança armado foi flagrado impedindo a invasão dos aficionados no local. Após o incidente, o grupo foi escoltado para fora do centro de treinamento.