D'Alessandro se choca com colega e dá susto em treino do Internacional

PORTO ALEGRE - O treino do Internacional foi marcado por um susto nesta sexta-feira. O meia D''Alessandro sofreu um forte choque com o lateral Cláudio Winck e causou apreensão no departamento médico do clube.

O argentino desabou no gramado ao se chocar com o companheiro, paralisando o treino. Jogadores e comissão técnica ficaram preocupados, mas os médicos logo descartaram qualquer problema.

D''Alessandro sofreu apenas um corte na boca porque usa aparelho ortodôntico. Passado o susto, o meia participou normalmente da atividade, que serve de preparação para o jogo contra o Santa Cruz-PE, na próxima quarta-feira, pela volta da 2ª fase da Copa do Brasil.

O técnico Dunga ainda não definiu qual será o time titular do Inter, ainda no embalo do título do Gauchão. A equipe treinará neste sábado e domingo, sem folga.