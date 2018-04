D'Alessandro sente panturrilha e preocupa o Inter Se até a tarde de segunda-feira o Internacional comemorava poder contar com força máxima no Gre-Nal de domingo, 24 horas depois a situação é bastante diferente. Depois de perder Bolívar em julgamento polêmico do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na segunda à noite, o técnico Celso Roth ganhou duas preocupações nesta terça-feira: os argentinos D''Alessandro e Guiñazu.