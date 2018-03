D?Alessandro só quer ganhar a Libertadores Porte franzino, rosto de menino, simpatia e modéstia misturada com alguma timidez poderiam fazer com que Andrés D?Alessandro pudesse ser confundido com um adolescente. Em campo, no entanto, nenhum torcedor corintiano que esteve quarta-feira no Morumbi há de esquecer o ágil meia-atacante argentino do River Plate, carrasco do time do Parque São Jorge na Taça Libertadores da América. A participação de D?Alessandro, que apesar do rosto juvenil tem 22 anos e é considerado um atleta experiente, não se limitou apenas ao bom e objetivo futebol nos dois confrontos contra a equipe de Geninho. O meia também foi o responsável pelas expulsões que desestabilizaram o Corinthians em ambas as partidas. No Monumental de Nuñez, a ?vítima? foi o lateral Kléber, que levou cartão vermelho após agredir o meia. Quarta-feira, foi a vez de seu reserva, Roger, sair do jogo mais cedo por uma jogada violenta. Apesar de toda a importância que teve na classificação do River Plate para as quartas-de-final da Libertadores, D?Alessandro assumiu postura bastante modesta após a partida. "Sabíamos que seria um jogo muito duro para nós, pois o Corinthians é uma grande equipe", afirmou o jogador, que se confessou fã de Maradona e ?discípulo? do meia uruguaio Rubem Paz, um dos destaques da seleção celeste nos anos 80. Apontado pela imprensa argentina como um dos melhores jogadores da mais nova geração, D?Alessandro mostra toda a sua humildade ao falar de seus projetos para o futuro, nos quais não incluem, como é comum para as promessas brasileiras, uma chance na seleção e uma transferência para o futebol europeu. "Sei que sou jovem, mas quero formar uma família e seguir com uma boa carreira no River Plate. Se Deus quiser, gostaria de ajudar nosso time, que ainda não ganhou nada, a conquistar esta copa."