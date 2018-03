D?Alessandro vai jogar no Wolfsburgo O meia Andrés D?Alessandro, do River Plate, foi transferido para o Wolfsburgo por quase US$ 11 milhões, informou nesta sexta-feira o vice-presidente do clube argentino Julio Macchi. ?Não falta mais nada para o acordo, a transferência está feita?, garantiu. Os principais jornais argentinos também confirmaram a ida do jovem talento para o futebol alemão. ?É a maior compra da história do Wolfsburgo?, estampou o diário Olé. ?O Wolfsburgo leva uma jóia argentina?, deu o Clarín no alto da primeira página. Na equipe argentina, D?Alessandro, de apenas 22 anos, conquistou o título mundial na seleção Sub-20, em 2001, e é um dos principais ídolos do River Plate, atual campeão argentino. Na Libertadores 2003 chegou às quartas-de-final depois de ter eliminado o Corinthians com grande atuação ao lado do atacante Cavenaghi. Pela equipe jogou 70 partidas e marcou 19 gols.