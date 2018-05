Dalton comemora afirmação na defesa do Fluminense O zagueiro Dalton terminou 2009 em alta no Fluminense. Uma das apostas do técnico Cuca na reta final do Campeonato Brasileiro, ele se firmou entre os titulares e conseguiu evitar o rebaixamento da equipe para a Série B. Por isso, ele comemora o seu bom momento.