Dalton pede tranquilidade ao Fluminense em decisão

"Precisamos manter sempre a calma, estar o mais sereno possível, porque se entrar em campo nervoso pode dar tudo errado", opinou Dalton, esperançoso com a possibilidade de título.

"A diferença é muito grande, mas a gente nunca deixa de acreditar. Nada é impossível, tentaremos dar o nosso melhor para sair em campo com a vitória", prometeu.

O jogador relembrou a surpreendente campanha do Fluminense nas últimas partidas, quando deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o que parecia impossível, e chegou à final da Copa Sul-Americana. Agora, ele espera encerrar o ano consagrando essa recuperação. "A gente começou a batalha no jogo contra o Goiás, viemos numa crescente muito boa e precisamos fechar agora com chave de ouro", completou.