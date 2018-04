Dalton sente dores na coxa e vira dúvida no Fluminense

No primeiro cenário, a defesa seria formada por Dalton, Leandro Euzébio e Gum. No segundo, Leandro daria lugar a Willians, transformado o esquema no 4-4-2. Nesta sexta-feira, Cuca testou os dois em campo ao mesmo tempo, com 12 jogadores no time titular, não dando pistas de suas intenções.

Mas uma má notícia pode facilitar a decisão do técnico. Dalton reclamou de dores na coxa direita, que se somam a um desconforto no ombro, e o zagueiro será avaliado no sábado. Caso não possa atuar, a opção deve ser as duas linhas de quatro, com Leandro e Willians na mesma equipe. Se quiser armar o trio defensivo, pode escalar Cássio.

Dos novos contratados, garantidos mesmo estão Júlio César, na lateral-esquerda, e Everton, no meio-campo. O ataque deverá ser formado por Maicon e Fred.