'Damião ainda não reeditou seus grandes momentos', diz Oswaldo

SÃO PAULO - O técnico Oswaldo de Oliveira afirmou que são normais as críticas dos torcedores para o atacante Leandro Damião, por causa do investimento que foi feito em sua contratação, mas reconhece que o atacante ainda não rendeu tudo o que apresentou no Internacional. Após o empate contra o Sport, por 1 a 1, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, o atacante foi hostilizado pelos torcedores, principalmente das facções organizadas. "O Leandro ainda não reeditou seus grandes momentos. Naturalmente, as cobranças aumentam as expectativas e a ansiedade pelas grandes atuações. Foi um investimento alto, mas sabemos que ele precisa de tempo para desenvolver seu futebol. Da minha parte, vou ter calma e tranquilidade para ele melhorar seu desempenho", disse o treinador.

Os jogadores santistas também defenderam o atacante das críticas. "É preciso ter paciência com ele e com toda a equipe. Estamos querendo fazer o melhor para o Santos, mas não deu", disse o volante Arouca. "É preciso esquecer o que aconteceu no Campeonato Paulista. É passado. Mesmo com o Leandro Damião e com o restante do time, a torcida precisa dar tempo", diz o zagueiro David Braz.

Sobre o desempenho do time, Oswaldo avalia que o time fez o suficiente para vencer - no primeiro tempo, o time acertou duas bolas na trave, com Geuvânio e Cicinho. "O Santos jogou para ganhar e não conseguiu. Pelo que o time mostrou, poderia ter vencido até com folga. O resultado final foi satisfatório porque o time estava perdendo e conseguiu empatar", disse o treinador.