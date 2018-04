Damião, Caio e Dátolo seguem como dúvida no Inter

Leandro Damião ainda se recupera de uma contusão na coxa direita, sofrida na decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, que garantiu ao time a conquista do título estadual. O centroavante realizou exercícios na caixa de areia nesta segunda-feira e será reavaliado pelo departamento médico.

Dátolo sofreu uma lesão na coxa direita antes da semifinal do segundo turno do Campeonato Gaúcho, no final de abril, e desfalca o Inter desde então. Agora, ele realiza tratamento fisioterápico.

Já Caio foi o último do trio a se contundir. O atacante reclama de dores no pé esquerdo desde o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil contra o Santa Cruz, disputado em 15 de maio, e também é dúvida para estreia do Inter no Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda, o time treina em dois períodos, sendo que Dunga comandou uma atividade com bola no período da manhã. Ele dividiu o grupo em três times, que duelaram em campo reduzido. O elenco do clube também treina nas manhã de terça, quarta e quinta-feira antes de viajar para Salvador. Na sexta-feira, o Inter fará um último treino, já na capital baiana.