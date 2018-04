Damião descarta euforia com vantagem e promete Cruzeiro concentrado

"Nossa equipe é experiente e os jogadores estão tranquilos, não entramos em euforia de já ganhou, temos que saber controlar a partida com tranquilidade e também atacar por estar em casa, mas sabendo do resultado que temos em mãos. Concentração é o principal, às vezes a bola sai pela lateral e eles cobram rápido e por isso temos que ter atenção todo momento, são estes detalhes que decidem", afirmou.

Artilheiro do Cruzeiro na Libertadores com quatro gols, Damião treinou na manhã desta terça no Mineirão, palco do duelo desta quarta com o River Plate. O centroavante explicou que o técnico Marcelo Oliveira fez os últimos ajustes no time e avisou que a ideia é repetir o nível de atuação apresentado na vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, pelas oitavas de final do torneio.

"Estamos prontos, todo mundo aí e temos tempo para descansar até a hora do jogo. Fizemos o treino que precisava e o Marcelo (Oliveira) passou a tática que vamos usar e nos orientou. Temos que manter a atitude que tivemos contra o São Paulo em casa, jogar da mesma maneira e jamais menosprezar o adversário" falou o artilheiro.