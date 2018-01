Damião é vetado pelo departamento médico e desfalca Cruzeiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo divulgou a lista dos 23 atletas do Cruzeiro para enfrentar o Santos, neste domingo, às 18h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade foi a ausência do centroavante Leandro Damião.

Titular nas últimas três partidas, o jogador foi vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão no ombro desde o primeiro jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Marquinhos e Arrascaeta podem ser o substituto. Com um ou outro, o Cruzeiro mudará o estilo de jogo, ganhando mais um jogador no meio-campo, com dois atacantes de velocidade na frente - Vinícius Araújo e Alisson.

Além de Damião, o lateral-direito Mayke se recupera de contusão e continua fora. Ceará será o substituto. Experiente, ele pediu aos companheiros que entrem em campo como se fosse uma decisão.

"Nós temos que encarar jogo a jogo. O que passou obviamente que a gente reflita para tirar de lição. Temos que encarar como jogo decisivo para se reabilitar na competição. Vamos com força total. Sei que não é fácil para a torcida pelo momento que estamos vivendo, nem nós atletas. Momento adverso parece que as coisas conspiram contra. Mas estamos encarando com profissionalismo. Contamos com o apoio do torcedor. Junto com ele que podemos mudar isso contra o Santos", declarou.

O jogador também se colocou ao lado do técnico Vanderlei Luxemburgo, que está ameaçado no cargo. Para Ceará, o comandante sabe como lidar com estas situações e vai motivar o elenco para superar o momento conturbado.

"Na verdade a pressão existe na nossa profissão tanto atletas quanto treinador e comissão técnico quando os resultados almejados não chegam, é coisa natural. O Vanderlei é muito experiente e vencedor para lidar com isso. Nós atletas também temos de assimilar isso. E temos de reverter com vitórias. Vamos nos motivar o máximo possível para vencer o jogo", disse o jogador.

O Cruzeiro vem de uma eliminação na Copa do Brasil ao perder no meio da semana para o Palmeiras em casa. Apesar do péssimo momento, precisa encontrar forças para reagir no Brasileirão, onde ocupa a 15ª colocação, com 22 pontos, um a mais do que o Coritiba, a primeira das equipes da zona de rebaixamento.