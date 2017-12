Damião obtém vitória na Justiça e pode deixar o Santos sem multa

O atacante Leandro Damião está novamente livre para assinar um contrato com qualquer clube depois de conseguir uma decisão favorável nesta quinta-feira na disputa judicial com o Santos. Uma correição parcial do Tribunal Superior do Trabalho (TST) derrubou a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) que obrigava o atacante a pagar até 200 milhões de euros (R$ 875 milhões) para deixar o Santos. Para transações nacionais, a multa era de R$ 200 milhões.

O Santos esperava Leandro Damião para a pré-temporada e prometia multar o atacante em caso de novas ausências. Os defensores do atleta afirmavam que ele não tem motivos para voltar à Vila Belmiro por não ter vínculo contratual com a equipe. Na última quarta-feira, quando o Santos voltou de férias, o atacante não apareceu para treinar.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A rescisão de Leandro Damião com o Santos foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF em dezembro. O Internacional era um dos candidatos a recontratar o camisa 9. Damião foi contratado pelo Santos por R$ 42 milhões, com a ajuda do Doyen Sports, no início de 2014.

Damião entrou na justiça por atraso no pagamento de salários. Para os representantes do atleta, o Santos deve dois anos de direitos de imagem, três meses de salário na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) e cinco meses de fundo de garantia.