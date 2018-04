Damião faz treino leve e preocupa Inter para estreia

Leandro Damião ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude, disputada no dia 5 de maio. Desde então, o atacante realiza tratamento. Na segunda-feira, o departamento médico do Inter classificou como "favorável" a recuperação do jogador.

Caso Leandro Damião seja vetado, a tendência é que Rafael Moura ocupe a sua posição diante do Vitória, mesmo que o técnico Dunga não tenha indicado o seu substituto no treinamento desta terça. Na atividade, ele comandou um treino técnico no CT do Parque Gigante.

Na parte inicial do treino, os jogadores foram divididos em dois grupos, com os zagueiro realizando um trabalho específico com os auxiliares Andrey Lopes e Odair, enquanto o restante do elenco exercitou finalizações. Depois, Dunga dirigiu um treino de ataque contra defesa. Finalmente, o treinador dividiu o grupo em três partes e realizou um trabalho tático.