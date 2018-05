Damião treina na areia e pode tomar vaga de Gabriel no ataque do Santos

SANTOS - Leandro Damião não sente mais dores no músculo adutor, fez exercícios de equilíbrio e força na caixa de areia, nesta quinta-feira à tarde, no CT Rei Pelé, e será uma das novidades do Santos contra o Sport, domingo às 18h30, na Vila Belmiro. Outro que está pronto para voltar é Cícero. O volante ficou fora da partida de quarta-feira em razão de uma pancada que sofreu nas costelas. Para não deixar fora do jogo de estreia no Brasileiro o autor de dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Mixto-MT, Gabriel, Oswaldo de Oliveira deve voltar a escalar Cícero como segundo volante.

No jogo da classificação santista à segunda fase da Copa do Brasil, Gabriel deu nova demonstração que o seu lugar é no comando do ataque, fazendo o papel de falso centroavante, como antes da estreia de Leandro Damião, na sexta rodada do Campeonato Paulista, diante do Linense, em Lins. Em 19 jogos na temporada, a nova aposta do Santos marcou nove gols, mesmo não tendo se dado bem como terceiro jogador de meio-campo, trabalhando na articulação, ajudando na marcação e também chegando à frente para tentar o gol.

Com a mudança de função de Gabriel, Geuvânio passou a fazer os gols do time e dar assistência, compensando o baixo rendimento de Damião, que em 13 jogos marcou cinco vezes e deu passes para outros quatro tentos. Mesmo assim, para Oswaldo ele é titular absoluto. "Se Damião e Cícero se recuperarem serão escalados para enfrentar o Sport", disse o treinador. Com relação a Gabriel, ele não vê problema em escalá-lo com Damião e diz que que se continuar jogando bem tanto poderá jogar com a camisa 9, 7, 10 ou 11. "Ele tem faro de gol e vamos continuar observando-o ", sintetizou.

A ausência de Damião contra o Mixto pode ter sido para não expor o atacante em jogo de risco na Vila Belmiro, com a torcida ainda revoltada pelo fracasso do time na decisão do Campeonato Paulista. A situação mudou para melhor com o avanço santista à segunda fase da Copa do Brasil. E diante do Sport a esperança é de que Damião finalmente desencante e justifique a dívida de R$ 42 milhões que fez para levá-lo para a Vila Belmiro.