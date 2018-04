Damien Duff troca o Newcastle pelo Fulham

Duff marcou um gol pelo Newcastle na primeira rodada da segunda divisão inglesa, em empate por 1 a 1 com o West Bromwich Albion, no encerramento de sua passagem de três anos pelo tradicional clube. Antes do Newcastle, ele passou por Chelsea e Blackburn.

Os dois clubes confirmaram a transação, mas preferiram não revelar quanto o Fulham desembolsou para contratar Damien Duff. "Estou feliz com a transferência para o Fulham e ansioso para me juntar ao restante do elenco imediatamente e na preparação para as duas próximas importantes partidas", afirmou o meia-atacante, que defendeu a seleção irlandesa em 75 partidas.

O Fulham começou bem o Campeonato Inglês. Na primeira rodada, disputada no último final de semana, a equipe derrotou o Portsmouth por 1 a 0.