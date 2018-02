Danelon depõe hoje na Câmara Federal O árbitro Paulo José Danelon depõe nesta terça-feira, a partir das 14h30, em Brasília, numa audiência pública na Comissão de Turismo e Desporto da Câmara Federal. Ele é réu confesso no escândalo de manipulação de resultados do futebol brasileiro e irá prestar esclarecimentos sobre o caso. Na semana passada, a Comissão ouviu os promotores que investigam o caso, José Reinaldo Carneiro e Roberto Porto. E ainda pretende convidar outros envolvidos, com o árbitro Edílson Pereira de Carvalho. Mas o próximo a prestar esclarecimentos será o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, na quinta-feira. Segundo o deputado Silvio Torres (PSDB-SP), o objetivo dessas audiências na Comissão é ouvir todos os envolvidos para ?fazer um diagnóstico rápido da situação para sugerir mudanças na legislação.?