Danelon deve depor na segunda-feira O árbitro Paulo José Danelon é esperado segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Será recebido pela Comissão de Inquérito montada pela entidade para apurar quais dos 22 jogos do Campeonato Paulista apitados por Danelon e Edilson Pereira de Carvalho tiveram seus resultados manipulados em favorecimento à Máfia do Apito. ?O depoimento de Danelon servirá apenas para entendermos como ele agiu, mas não acredito que vamos mudar muito nossa opinião?, afirmou o ex-árbitro Silas Santana. De acordo com o também ex-juiz Sidrack Marinho, até o momento ?a comissão ainda não viu nenhuma partida na qual ficasse clara a alteração do resultado?. O relatório será entregue terça-feira ao Tribunal de Justiça Desportiva da FPF.