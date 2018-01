Danelon perdeu o emprego na Unicamp Além dos problemas relacionados a sua atuação como árbitro, Paulo José Danelon também teve complicações na Unicamp, onde trabalhava como técnico de administração. Ele foi demitido por justa causa no último dia 17, por irregularidades na contratação de serviços terceirizados. O processo de investigação foi aberto há dois anos pela Comissão Processante Permanente da universidade. Além de Paulo José Danelon, a Unicamp demitiu outro funcionário e suspendeu outros três por 30 dias. Paulo José Danelon trabalhava na Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas. A Unicamp não informou os detalhes do processo administrativo que resultou na demissão do árbitro.